Palermo Calcio A 5, Tony Costanzo torna a vestire i colori rosanero

Uno sguardo attento al futuro, potenziando il settore giovanile, per poter gradualmente inserire i migliori talenti della “cantera” in prima squadra.

È proprio questo l'obiettivo primario dell'ASD Palermo Calcio A5 la squadra di futsal che, da diversi anni, porta in alto i colori rosanero.

Per rendere tutto questo possibile il club del Presidente Salvo Messeri ha ufficializzato l'accordo raggiunto con il portiere Tony Costanzo - primo acquisto della formazione rosanero per la stagione 2019/2020 – estremo difensore di grande esperienza per la C2 che, oltre a difendere i pali della squadra palermitana, avrà l'importante compito di agevolare la crescita dei giovani calciatori.

Per Costanzo si tratta di un ritorno tra le fila rosanero: in totale 5 stagioni con la società di via Oliveri Mandalà, 3 anni sotto la denominazione di Tochafootball e 2 anni con l'ASD Palermo Calcio A5.

Costanzo potrà dare il suo grande apporto in un campionato complicato come quello di C2, categoria che l'estremo difensore conosce molto bene. La sua ultima esperienza si è svolta proprio nel girone A del suddetto campionato, tra le fila della Jatina Partinico, dove ha anche ottenuto il premio di miglior portiere del girone e della categoria.

© Riproduzione riservata