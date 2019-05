Palermo in Serie C, tutti i giocatori rosanero in conferenza stampa

Il Palermo non si rassegna alla mazzata della retrocessione in Serie C. Parallelamente ai ricorsi portati avanti dal pool di avvocati rosanero, la società ha deciso di dare un segnale forte convocando una conferenza stampa "allargata" alla quale parteciperanno tutti i giocatori.

La dirigenza di viale del Fante tenta a questo punto di giocarsi tutte le carte possibili, da quelle giuridiche a quelle politiche passando adesso anche per quelle mediatiche. La situazione è obiettivamente molto complessa e con pochi margini di risoluzione in favore del Palermo, ma come annunciato ieri dal ds Rino Foschi, nulla sarà lasciato intentato. E proprio per questo, intanto, i ragazzi di Delio Rossi continuano ad allenarsi.

