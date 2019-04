Nestorovski! Il Palermo passa in vantaggio: a Benevento 1-0 per i rosanero - La diretta

Ecco le formazioni ufficiali di Benevento-Palermo, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato Serie B. Una sfida promozione visto che a sfidarsi sono la terza e la quarta in classifica. Per il Palermo è fondamentale non perdere per mantenere i campani a distanza. Ma con una vittoria vedrebbe aumentare le chance di centrare il secondo posto utile per la promozione diretta.

BENEVENTO: 12 Montipò, 11 Maggio (cap.), 5 Antei, 35 Caldirola, 16 Improta, 4 Del Pinto, 10 Viola, 25 Bandinelli, 27 Ricci, 9 Coda, 33 Armenteros. A disposizione: 22 Gori, 3 Letizia, 7 Di Chiara, 8 Tello, 13 Tuia, 14 Volta, 17 Buonaiuto, 18 Gyamfi, 19 Insigne, 29 Asencio, 34 Crisetig, 36 Vokic. Allenatore: Cristian Bucchi.

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 24 Szyminski, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 20 Falletti, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo. A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 10 Trajkovski, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello. Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Davide Ghersini (Genova). Assistenti: Christian Rossi (La Spezia) - Michele Grossi (Frosinone). Quarto ufficiale: Antonio Di Martino (Teramo).

