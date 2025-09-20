Il Barbera è da record: mai così pieno nell’era City

Ancora una notte con numeri da capogiro sugli spalti del Barbera: per il Palermo sta ormai diventando un’abitudine, ma deve rimanere una costante per costruire un clima esaltante attorno alla squadra. Contro il Bari i presenti hanno raggiunto quota 32.363 tra abbonati e paganti: è la terza volta in stagione che i rosa superano di slancio le 30 mila presenze, la quarta se si considera anche l’amichevole con il Manchester City.

Si tratta del record assoluto in campionato nell’era City Football Group: battuti di poco i numeri del 30 agosto con il Frosinone (32.181) e di maggio 2023 con il Brescia (32.235). Quanto di buono fatto finora da Brunori e compagni in campo è certamente un fattore importante per chiamare a raccolta i tifosi, ma i segnali che si sta costruendo un ambiente sempre più coeso sono tanti: cori per quasi tutta la gara, incoraggiamenti ancora più decisi nei momenti di difficoltà, volume che si alza quando ad attaccare è il Palermo.