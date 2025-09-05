Esperienza e curriculum, così è nato il Palermo per la A

Alla fine dei giochi manca ancora un’eternità, ma rispetto a dodici mesi fa l’aria che si respira è molto diversa: se il Palermo può guardare con ottimismo alla stagione non è solo per quanto visto nelle prime uscite, ma anche per una strategia di mercato che ha puntato soprattutto su esperienza e continuità. Diversamente dal passato, Osti ha rivolto le sue attenzioni a giocatori che conoscono meglio la Serie A e che l’hanno vissuta in prima persona negli ultimi tempi.

Dopo un’annata chiusa con l’eliminazione al primo turno play-off, una rivoluzione poteva essere preventivabile, ma il ds ha puntato sulla qualità degli innesti piuttosto che sulla quantità: tra rientri dai prestiti e acquisti sono «appena» dieci i volti nuovi tra i rosa, quasi tutti con trascorsi recenti importanti nei due maggiori campionati italiani. Sommando le partite in massima serie dei giocatori attualmente in organico si arriva a 844: a trascinare tale dato sono in particolare tre innesti, ovvero Augello (197 presenze), Gyasi (178) e Bani (163), punti fermi negli ultimi anni rispettivamente a Cagliari, Empoli e Genoa. Un anno fa la somma delle gare in A di tutti i giocatori arrivava a 720, escludendo dal conteggio il terzo portiere Sirigu.