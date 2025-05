Palermo, nuovo bivio: una vittoria o sono guai

Doveva essere un momento se non di festa quantomeno di ottimismo, sarà invece una sfida ad alta tensione con la probabile cornice di un pubblico scontento e la consapevolezza generale che il minimo errore può costare la qualificazione ai play-off: il Palermo inizia stasera contro il Frosinone l’ultimo mini ciclo della stagione, con due match delicatissimi al Barbera in cui sarà chiamato a riacciuffare il sesto posto (attualmente di proprietà del Catanzaro a +1) e difendersi dagli assalti delle inseguitrici.

I rosa, che chiuderanno martedì con la Carrarese sempre in casa, arrivano agli ultimi 180’ con numerosi interrogativi: il doppio ko con Südtirol e Cesena ha lasciato strascichi pesanti sia nell’ambiente sia nei giocatori, che adesso sono spalle al muro per evitare un’esclusione dai play-off che avrebbe del clamoroso.

L’impegno con il Frosinone sarà dunque un banco di prova per dimostrare di aver risolto i problemi sia in attacco, dove Brunori e Pohja cercano un gol che manca rispettivamente dal 30 marzo e dall’11 aprile, e in difesa, dove le otto reti subite nelle ultime tre gare casalinghe sono un pessimo biglietto da visita in vista degli eventuali spareggi.