A Palermo festa per i cinquant'anni del Volta: fra gli ex alunni presenti i Sansoni e Salvo Piparo

L’Iiss Alessandro Volta di Palermo compie 50 anni. Un anniversario importante che verrà festeggiato con una numerosa rappresentanza di ex-allievi di questa realtà educativa che da 30 anni alla specificità tecnica industriale ha aggiunto quella dell’indirizzo sperimentale del liceo delle Scienze Applicate. L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio dalle 8.30 alle 13 presso l’aula magna dell’istituto. Saranno presenti la dirigente scolastica Katia Tumbarello, lo staff di Presidenza e le istituzioni.

Tra i tanti ex allievi che prenderanno parte al momento di festa, oggi professionisti affermati in vari ambiti lavorativi, anche il duo di attori comici I Sansoni e il narratore Salvo Piparo. Ricordi scolastici, condivisione delle scelte post diploma, obiettivi raggiunti: l’intento è condividere e far rivivere un’istituzione scolastica che ancora oggi richiama a sé tanti giovani e costituisce un punto di riferimento per la formazione. Un momento d’incontro e scambio tra generazioni diverse. A coordinare l’evento, il professore di Scienze Pietro Crimi, docente storico dell’istituto, nel quale insegna dal 1988.