Fuga di gas a Palermo, riparata la tubatura a Bonagia

I tecnici di Amg Energia, con il supporto degli operatori di un’impresa appaltatrice, hanno riparato la tubazione gas di largo dell’Aquila, a Bonagia a Palermo. È la seconda fuga di gas che si verifica in pochi giorni nella zona. Le attività di pronto intervento sono state eseguite in seguito ad una chiamata per una dispersione di gas.

«Il nuovo intervento per il problema riscontrato e risolto in largo dell’Aquila non ha alcun collegamento con la dispersione di gas intercettata e riparata la scorsa settimana in via del Pellicano, anche se le due strade sono geograficamente vicine - dicono da Amg - La dispersione in largo dell’Aquila è stata causata dal deterioramento della tubazione interferente con la rete fognaria. Gli operatori di Amg Energia hanno intercettato il problema, hanno effettuato la riparazione della tubazione. L’intervento è stato definito».