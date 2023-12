Vaccini antinfluenzali al via in 83 farmacie di Palermo e provincia: ecco l'elenco

È partita anche nelle farmacie di Palermo e provincia la campagna di vaccinazione contro l’influenza. Ad oggi hanno aderito 83 farmacie, ma l’elenco potrebbe allungarsi.

CLICCA QUI PER L'ELENCO

Gli aggiornamenti saranno consultabili su www.utifarma.it.

Possono accedere gratuitamente alla vaccinazione in farmacia, quindi a carico del Servizio sanitario nazionale, le persone di età superiore ai 18 anni cosiddetti «eleggibili» o «aventi diritto», cioè riconosciuti tali dall’apposito decreto dell’Assessore regionale alla Salute e dalla successiva circolare del Dipartimento di prevenzione (donne in gravidanza o post partum, soggetti fino ai 65 anni di età a rischio di complicanze da influenza, over 65, medici, forze di polizia, vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili, lavoratori particolarmente esposti, lavoratori a contatto con animali, donatori di sangue).

Ogni farmacia provvederà tutti i venerdì a ordinare all’Asp Palermo le dosi necessarie; pertanto è consigliabile prenotarsi per consentire alle farmacie di garantire la massima efficienza, continuità e puntualità del servizio. Coloro che non rientrano nelle categorie degli «eleggibili» o degli «aventi diritto» possono, comunque, vaccinarsi in farmacia, ma a proprie spese, pagando il corrispettivo stabilito dalla Regione Siciliana, pari a 6,16 euro più il prezzo di acquisto del vaccino al pubblico.

«Ancora una volta - dichiara Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente di Federfarma Palermo - le farmacie territoriali si rivelano un formidabile alleato del Servizio sanitario nazionale per la cura e, in questo caso, per la prevenzione delle principali patologie, essendo presidi di salute capillarmente diffusi sul territorio e, quindi, a disposizione di tutti i cittadini. Garantiamo questo servizio tutti i giorni, anche il sabato, la domenica, nei prefestivi e festivi, presso le farmacie di turno». E prosegue: «L’accordo raggiunto con l’assessorato regionale alla Salute e quello con la distribuzione intermedia riconoscono il ruolo e il valore della farmacia nel campo della prevenzione su vasta scala a beneficio della popolazione».

Nel video la dichiarazione di Tobia