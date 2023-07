Palermo, Ionut Nedelcearu: «L'anno scorso persi troppi punti in casa, non possiamo permettercelo più»

Prosegue la preparazione del Palermo a Ronzone in vista del prossimo campionato di serie B dove il club di viale del Fante ha intenzione di recitare un ruolo da protagonista. Oggi ha parlato il difensore 27enne rumeno Ionut Nedelcearu che l'anno scorso ha disputato un buon campionato con la maglia del Palermo: "Questo ritiro è importante per lavorare - ha dichiarato al Palermo Fc - . Già siamo una squadra forte ma iniziamo a consolidare e a diventare una bella famiglia sia in campo che fuori dal campo. A Palermo vivo con la mia ragazza e sto benissimo. Mi sono ambientato bene con i miei compagni. Rispetto all'anno scorso - ha proseguito - dobbiamo migliorare la concentrazione ad ogni partita, perché l'anno scorso abbiamo perso facilmente troppi punti in casa. Quest'anno non possiamo permettercelo e per questo abbiamo già iniziato il nostro lavoro. Sarà un campionato difficile ma vogliamo essere fra i protagonisti".

Il calciomercato estivo ha già portato in rosa elementi nuovi per migliorare il gruppo dello scorso anno. Giocatori di categoria che confermano l'intenzione del club di voler tentare la scalata alla serie A: "Questo è un bene per la squadra - commenta Nedelcearu - perché la concorrenza fa alzare il livello. La serie B è un campionato difficile e c'è spazio per tutti e ognuno di noi deve farsi trovare pronto quando viene chiamato in campo dal mister. Siamo contenti di far parte della famiglia del city group. È molto stimolante, ti dà sempre qualcosa in più".

È già iniziata a Palermo intanto la campagna abbonamenti che sta andando molto bene:" I nostri tifosi sono fantastici, l'anno scorso ci sono stati molto vicino e per questo meritavano di più e anche per questo il prossimo anno vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Spero - conclude il difensore - si abbonino in tanti perché per noi è molto importante giocare col Barbera pieno, è come avere un dodicesimo calciatore in campo".