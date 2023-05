Un incendio ha danneggiato un furgone a Belmonte Mezzagno in via Salvatore Carnevale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Un’auto è stata incendiata a Palermo in via Orsa Minore. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

© Riproduzione riservata