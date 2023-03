Palermo-Modena, probabili formazioni: torna Graves, tandem Soleri-Tutino

Nove gare al termine della stagione regolare che per il Palermo hanno tutto il sapore di scontri importanti e delicati, a partire da questa sera quando allo stadio Renzo Barbera, alle 20.30, sarà di scena il Modena di Tesser, distante solo una lunghezza dalla squadra di Corini. Nove partite al termine del campionato che tuttavia i tifosi rosanero si augurano possano avere una coda fino all’11 giugno, data della finale di ritorno degli spareggi promozione per la serie A.

Ma per farlo e per centrare – intanto - la zona playoff, il Palermo deve tornare a vincere dopo 5 pareggi consecutivi e un’astinenza dai tre punti che dura dal 5 febbraio, data in cui i rosanero riuscirono a piegare una lanciatissima Reggina per 2 a 1. Ed oggi sarà difficile non solo perché il Modena fuori casa è squadra temibile (5 vittorie lontano dal Braglia per i canarini) ma soprattutto perché il Palermo arriva all’appuntamento con diverse defezioni e quindi fortemente rimaneggiato rispetto alle ultime settimane.

Priorità è sostituire capitan Brunori che non conosceva pause da due anni e che con i suoi gol ha consentito ai rosanero di ottenere una promozione insperata, per larga parte dello scorso campionato di serie C. L’orientamento di Corini è affidarsi alla coppia Soleri-Tutino, lasciando inalterato il modulo. Un 3-5-2 dove Graves prenderà il posto di Marconi infortunato; Valente, invece, agirà sulla corsia destra, considerate le non buone condizioni di Di Mariano che è in dubbio anche per la panchina. In casa Modena, anche Tesser ha diversi uomini fuori rosa: Poli, Ionita, Diaw a cui all’ultimo si è aggiunto anche Bonfanti. Nonostante un leggero problema alla caviglia, sarà presente Strizzolo, mentre a centrocampo dubbio fra Duca e Armellino.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Tutino.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

