Palermo, dramma della solitudine: 74enne trovato morto dopo almeno 20 giorni

I vigili del fuoco e gli agenti di polizia hanno trovato un uomo di 74 anni morto da almeno venti giorni nella sua abitazione di via Lanza di Scalea, a Palermo. La polizia è intervenuta oggi pomeriggio dopo la segnalazione ricevuta da alcuni condomini che non vedevano l’uomo da alcuni giorni e che si sono insospettiti - anche per via dei cattivi odori che provenivano dall’appartamento - e hanno contattato l’amministratore. Poi la tragica scoperta.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo sono entrati, con il supporto dei vigili del fuoco, nell’appartamento in cui l’uomo viveva da solo. In base all’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, il settantenne sarebbe deceduto per cause naturali almeno una ventina di giorni fa. Dopo gli accertamenti il magistrato di turno, non ritenendo necessario disporre un’autopsia, ha dato il nullaosta per la tumulazione della salma.

