Palermo, il concerto di Eduardo De Crescenzo al Jolly e non più al Golden

Cambio di location per il concerto a Palermo di Eduardo De Crescenzo Avvenne a Napoli passione per voce e piano, del prossimo 6 marzo. Inizialmente previsto al Teatro Golden, è stato spostato nella stessa data al Teatro Jolly. I biglietti precedentemente acquistati restano validi. Invariato l'altro appuntamento in Sicilia, che si terrà l'8 marzo al Teatro Abc di Catania. Sarà possibile acquistare i biglietti nei teatri e sul circuito di TicketOne.

© Riproduzione riservata