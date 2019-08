Almaviva, Fistel Cisl: "Evitare il tragico epilogo che sembra configurarsi"

"Continuano le preoccupazioni per i lavoratori di Almaviva Palermo. Ieri Almaviva Contact spa, nel corso di un incontro per i collaboratori a progetto, ha comunicato alle Organizzazioni sindacali la disdetta del contratto di locazione relativo ai locali di via Ugo La Malfa, e che dall’1 gennaio 2020 via Cordova rimarrà l’unica sede aziendale a Palermo per tutti i lavoratori e i collaboratori a progetto".

Lo rende noto Francesco Assisi, segretario generale della FISTel Cisl Sicilia. "La comunicazione di Almaviva ci preoccupa molto - aggiunge - perchè manifesta un chiaro intento di concentrarsi su un unico sito, già non sufficiente per le risorse in organico. Se uniamo questa notizia all’annunciata apertura delle procedure di riduzione del personale nel mese di settembre - prosegue il sindacalista - il quadro complessivo non è rassicurante per il futuro del sito palermitano. Ci auguriamo che la crisi di Governo in atto non pregiudichi i lavori previsti e programmati per l'apertura del tavolo ministeriale per Almaviva giá fissato per il 5 di settembre, con la speranza che riesca ad evitare il tragico epilogo che sembra prefigurarsi all’orizzonte".

