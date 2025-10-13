La pressione è tutta sui rosa, ma Inzaghi sa come gestirla

Scherzi del destino. II 19 ottobre di un anno fa il Palermo incontrava il Modena. Trecentosessantacinque giorni dopo lo farà nuovamente. Al Barbera, però. La stagione scorsa quella partita fu un primo spartiacque del campionato, una specie di rivelazione su quello che sarebbe potuto accadere. E che poi, effettivamente, accadde. Il Palermo era in vantaggio di due gol sul campo del Modena, ma gettò al vento la vittoria. Una delle tante. La rimonta degli emiliani scoprì le carte di una squadra debole di testa e scarsa di carattere. Non a caso, dopo quella partita, arrivarono un successo con la Reggiana (in casa), due pareggi (Mantova, Frosinone in trasferta) e una sconfitta al Barbera con il Cittadella (meno male che quest’anno non c’è...). Segnali evidenti di quello che sarebbe stato.

Ecco, il Palermo di quest’anno dovrà evitare che tutto questo accada. E, dopo aver visto le prime sette partite di campionato e aver chiacchierato con Inzaghi, ci sentiamo di dire che la squadra rosanero ha tutte le carte in regola per evitare ribaltoni di quel genere e, soprattutto, un altro campionato di bile. Su come finirà nessuno può dirlo, nemmeno l’intelligenza artificiale dove ormai tutti si rifugiano.