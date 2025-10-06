Convinzione, coesione e una squadra finalmente vera

Il Palermo non è più in vetta. Il primo posto è durato giusto una notte. Prevedibile. Ieri il Modena non giocava contro il Psg , ma con l’Entella. Un’onesta neopromossa. La squadra di Sottil ha vinto (faticando) e s’è portata a +2 sui rosanero. Nessun dramma, quello che conta è che il Palermo abbia finito questa prima parte di campionato nel modo giusto, ovvero vincendo sul campo dello Spezia, che sarà ultimo in classifica ma che sicuramente non vale quella classifica.

Alla seconda sosta il Palermo ci arriva con tanta convinzione in più e con la certezza di essere una squadra vera. Continuare a fare paragoni con l’anno scorso non avrebbe senso, perché parliamo di due mondi diversi. Inzaghi ha portato tutto quello che era mancato con Dionisi. A testimoniarlo anche l’abbraccio del tecnico con la squadra alla fine della partita con lo Spezia e la festa davanti ai tifosi arrivati al Picco orchestrata da Brunori. Il capitano sabato è rimasto a guardare per 90’, eppure è stato il primo a saltare sotto lo spicchio del Picco in cui erano assiepati i 1.400 cuori rosanero. Se succede è perché Inzaghi ha costruito un gruppo vero e compatto. Si rema tutti dalla stessa parte in nome di un obiettivo supremo (la Serie A) che va anteposto agli interessi personali. Sicuro che nessuno è contento di passare il sabato o la domenica in panchina (Brunori compreso), ma il bene comune finalmente mette tutti d’accordo. Le grandi squadre si vedono da questo e gli obiettivi si raggiungono solo così.