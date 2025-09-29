I conti alla fine, ora serve solo continuità

Il Palermo non è più primo, ma non è un problema. I conti si fanno alla fine, e in A direttamente ci vanno in due fra l’altro. In testa s’è isolato il Modena che è una squadra da non sottovalutare, come detto più volte, e che dopo la sosta arriverà al Barbera nel quarto crash test di un ciclo di ferro che il Palermo ha iniziato a Cesena sabato scorso e che proseguirà con il Venezia domani e lo Spezia sabato prossimo.

La classifica al momento non può essere un’angoscia, anche perché il Palermo nell’ammucchiata di testa c’è. I valori piano piano usciranno e i primi bilanci si inizieranno a fare fra un mese quando si saranno giocate più partite. Intanto il campionato sta dicendo che c’è grande equilibrio. E che non bisogna fidarsi di nessuno. Il Palermo finora le ha sfangate tutte. A Cesena non ha vinto, ma ancora una volta ha dato prova della sua consistenza. I romagnoli non hanno undici punti (gli stessi dei rosanero) per caso. Mignani ha messo in piedi una squadra interessante, con giocatori anche di qualità (Berti, Ciervo, Blesa) e una difesa arcigna. Al Manuzzi non sarà facile per nessuno, il Palermo per fortuna (visti anche i precedenti) non ci andrà più.