Per battere la mafia Terranova invitava tutti a non rimanere inerti

«L’indebolito peso della famiglia nell’educazione dei figli, l’incertezza delle riforme scolastiche e quindi la crisi della scuola, il difficile assorbimento dei giovani nel mondo del lavoro, la crisi delle campagne, l’illusione del miracolo industriale, lo stimolo continuo di una società consumistica ed edonistica sono tutti elementi che fanno da sfondo e da matrice alla dilagante criminalità di ogni genere». Così il Cardinale Salvatore Pappalardo nel giorno della celebrazione dei funerali di Cesare Terranova e del Maresciallo Lenin Mancuso concludeva la sua omelia. Parole che appaiono vive, tanta è l’attualità delle stesse.
Il 25 settembre 1979, Cesare Terranova, accompagnato dal Maresciallo della Polizia di Stato Lenin Mancuso, che non solo era il suo uomo di tutela ma fedele amico e investigatore, usciva dalla sua abitazione per recarsi al Palazzo di Giustizia, come ogni giorno lavorativo. Ma quello fu un giorno diverso: dinanzi casa, appena salito sull’autovettura, fu raggiunto da decine di colpi di arma da fuoco che non dettero scampo ad entrambi.
Chi conosceva Cesare Terranova, sapeva che fare il giudice, così come aveva svolto l’incarico di deputato al Parlamento, rappresentava per lui unicamente il mettersi ad esclusivo servizio dello Stato per potere «fare la sua parte». Senza infingimenti, senza riserve, con la chiarezza delle sue idee e proposte legislative, con la ferma volontà di andare avanti, pur nella consapevolezza della sua solitudine che all’epoca, come anche oggi, aveva un preciso significato: sapere di essere colpito per il suo lavoro.
