Per battere la mafia Terranova invitava tutti a non rimanere inerti

«L’indebolito peso della famiglia nell’educazione dei figli, l’incertezza delle riforme scolastiche e quindi la crisi della scuola, il difficile assorbimento dei giovani nel mondo del lavoro, la crisi delle campagne, l’illusione del miracolo industriale, lo stimolo continuo di una società consumistica ed edonistica sono tutti elementi che fanno da sfondo e da matrice alla dilagante criminalità di ogni genere». Così il Cardinale Salvatore Pappalardo nel giorno della celebrazione dei funerali di Cesare Terranova e del Maresciallo Lenin Mancuso concludeva la sua omelia. Parole che appaiono vive, tanta è l’attualità delle stesse.

Il 25 settembre 1979, Cesare Terranova, accompagnato dal Maresciallo della Polizia di Stato Lenin Mancuso, che non solo era il suo uomo di tutela ma fedele amico e investigatore, usciva dalla sua abitazione per recarsi al Palazzo di Giustizia, come ogni giorno lavorativo. Ma quello fu un giorno diverso: dinanzi casa, appena salito sull’autovettura, fu raggiunto da decine di colpi di arma da fuoco che non dettero scampo ad entrambi.