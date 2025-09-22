Una squadra sempre sul pezzo, le altre big un po’ meno

La Serie B è sempre un campo minato, ma mai come quest’anno lo sembra ancora di più. In testa ci sono tre squadre a dieci punti dopo quattro partite, e per fortuna in questo terzetto c’è il Palermo con Modena e Cesena. Due squadre che non vanno assolutamente sottovalutate perché hanno gamba, qualità e allenatori validi. In vetta non ci sono, invece, tutte le altre che venivano date favorite come i rosanero. A dimostrazione di come questa B sia iniziata in maniera malandrina. Il Monza (7 punti) è la più vicina alle tre di testa, le altre che avrebbero dovuto dettare legge sono più indietro: il Venezia ha 5 punti, l’Empoli 4, lo Spezia 2, il Bari addirittura uno.

Ecco, tutto questo dà ancora più lustro all’inizio del Palermo. Partire come favoriti non è mai semplice, perché bisogna sapere gestire le pressioni. I rosanero l’hanno fatto. Di tutte quelle che devono vincere la B, la squadra di Inzaghi è l’unica che è rimasta sempre sul pezzo in questo avvio di campionato. Qualcuno dirà che è stata favorita dal calendario perché ne ha già giocate tre in casa, ma è solo fuffa. Il Palermo ha dimostrato di essere una squadra vera anche nella prima trasferta di campionato contro un Südtirol che non è certo un intruso in questo campionato di B. Con il Bari, poi, è arrivata una prova di forza globale: il Palermo ha vinto sul piano dell’atteggiamento e del gioco contro una squadra che ha pretese di A esattamente come i rosanero.

Niente è fatto, ovviamente, perché siamo ai primi chilometri di una maratona che si deciderà sugli ultimi strappi, ma la strada è tracciata. L’importante è continuare così, provando a mordere le caviglie di qualunque avversario si parerà di fronte. Dunque, anche dell’Udinese nei sedicesimi di Coppa Italia. Domani un turn over ci sta, ma questa partita deve confermare quanto di buono visto finora, a prescindere da chi andrà in campo. Inzaghi ha davvero bisogno di tutti, soprattutto in questo primo tour de force. Dopo l’Udinese, arriveranno in fila Cesena, Venezia e Spezia. E alla ripresa, dopo la seconda sosta, ci sarà il Modena. Uscire da questo filotto in un certo modo avrebbe un sapore dolce.