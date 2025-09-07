Il rientro e la dieta, le maniglie dell’amore e quelle del... frigorifero

Come dicevano i Righeira «L’estate sta finendo e un anno se ne va», anche se già i siciliani dopo il ferragosto esclamano: tra poco siamo a Natale! Infatti il proverbio dice Austu e riustu e capo d’inverno, ma proverbi a parte da noi in Sicilia i bagni li continueremo a fare fino all’inizio di novembre. Questo grazie alle temperature di questo periodo, meno calde rispetto all’estate e perciò gradevolissime. Infatti anche se l’esodo è finito, questo fine settimana si prevede traffico intenso favorito oltre dal bel tempo, dal fatto che si sfrutta l’ultimo week end prima del rientro a scuola.

La cosa principale in questo periodo è gestire la sindrome da rientro, cioè quella reazione psicofisica del passaggio dalle vacanze alla routine quotidiana e lavorativa.

I sintomi includono malinconia, ansia, irritabilità, stanchezza e difficoltà di concentrazione. E in effetti i primi risultati già si notano, pensate che a Sydney qualche giorno fa un nonno è andato a prendere il nipote a scuola ma ha portato a casa il bambino sbagliato. Per affrontarla, si consiglia di riprendere gradualmente le attività, mantenere uno stile di vita sano, fare esercizio fisico e soprattutto iniziare la dieta!

Ecco se vuoi offendere un siciliano la dieta è la parola giusta. Il problema della dieta è l’inizio che dovrebbe essere sempre il lunedì, ma non si sa di quale mese e di quale anno. Soprattutto per noi del Sud il cibo è tutto. Io per esempio amo la pasta. Vi ricordate i primi innamoramenti quando sentivate le farfalle nello stomaco? Le mie erano al salmone! La dieta in Sicilia difficilmente si può fare perché c’è sempre qualcuno che ti invita al bar o ti offre il pranzo. E non puoi dire di no, perché si offendono!