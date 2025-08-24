Chi abbandona un animale tradisce prima se stesso

«La fedeltà merita una casa, non una strada». Potrebbe essere uno slogan per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali, soprattutto in estate. Oggi ho deciso di fare il serio e parlare del fenomeno vergognoso dell’abbandono e del maltrattamento degli animali domestici. Perché l’abbandono estivo non è uno scherzo, è un crimine. Ricordo la pubblicità molto forte della Lega nazionale per la difesa del cane negli anni ’90 che diceva: «L’unico vero bastardo sei tu che lo abbandoni».

Purtroppo le cose non sono cambiate. Pensate che in Italia nel solo mese di luglio 2025, oltre 3.000 cani e 4.300 gatti sono stati recuperati e affidati a rifugi o veterinari. Ma come si fa? Io ho due barboncine, mamma e figlia, che da quando sono entrate in famiglia sono una gioia infinita e danno un affetto e un amore che neanche le persone sanno dare. Ma purtroppo il genere umano sta perdendo il lume della ragione e continua ad abbandonare chi invece ti ama e non ti tradirebbe mai.