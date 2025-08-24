Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Chi abbandona un animale tradisce prima se stesso

Te lo dice Sasà. È un fenomeno vergognoso che si registra soprattutto in estate: non c’è bisogno di disfarsi del proprio cane per andare in vacanza, ci sono posti dove puoi portarlo

«La fedeltà merita una casa, non una strada». Potrebbe essere uno slogan per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali, soprattutto in estate. Oggi ho deciso di fare il serio e parlare del fenomeno vergognoso dell’abbandono e del maltrattamento degli animali domestici. Perché l’abbandono estivo non è uno scherzo, è un crimine. Ricordo la pubblicità molto forte della Lega nazionale per la difesa del cane negli anni ’90 che diceva: «L’unico vero bastardo sei tu che lo abbandoni».

Purtroppo le cose non sono cambiate. Pensate che in Italia nel solo mese di luglio 2025, oltre 3.000 cani e 4.300 gatti sono stati recuperati e affidati a rifugi o veterinari. Ma come si fa? Io ho due barboncine, mamma e figlia, che da quando sono entrate in famiglia sono una gioia infinita e danno un affetto e un amore che neanche le persone sanno dare. Ma purtroppo il genere umano sta perdendo il lume della ragione e continua ad abbandonare chi invece ti ama e non ti tradirebbe mai.

Proprio qualche giorno fa la polizia municipale di Sciacca nell’Agrigentino ha scoperto dieci cani rinchiusi in una cisterna di 12 metri quadrati ed il proprietario è stato denunciato alla Procura per maltrattamenti di animali. Vicino Palermo un cane è stato lanciato da un viadotto!

Recuperato e curato grazie all’intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco non è in pericolo di vita. E ancora, pochi giorni fa, sempre a Palermo sono stati salvati due cani trovati legati ad un palo e abbandonati.

