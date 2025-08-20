La Sicilia del talento e quella del potere

Intenti in Sicilia a ricordare con orgoglio Pippo Baudo, arriva la nomina dell’ex deputata europea della Lega, l’avvocata licatese Annalisa Tardino, a commissario dell’autorità portuale palermitana. C’è connessione tra i due eventi? Ovviamente no.
Ma balza agli occhi il riemergere delle due Sicilie di sempre. Quella del conduttore televisivo di Militello, che appena laureato volò a Roma per sottoporsi a un provino in Rai che costituì l’inizio di una straordinaria carriera conquistata con le sue capacità. E l’altra, quella della politica e delle relazioni di potere che prevalgono su talento e merito, sullo stesso interesse pubblico.
Niente da dire sulle qualità personali: Tardino sarà certamente un bravo avvocato e una sincera militante del partito di cui è segretario il ministro che l’ha nominata. Solo che il suo predecessore, Pasqualino Monti, sarà ricordato come un eccellente manager del settore, che grazie alla sua competenza è riuscito a garantire a Palermo una stagione di opere utili, belle ed efficientemente realizzate.
Mentre lei, se pure riuscirà a cavarsela nel contenzioso annunciato dalla Regione, è già agli annali dell’altra Sicilia. Non quella di Pippo Baudo, ma quella che vorremmo abbandonare al suo infelice destino di isola irredimibile.
