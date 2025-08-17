Tanti auguri a un picciriddo di soli 57 anni. Chi dici!?

Ebbene si, come ogni anno, arrivò il compleanno. Fatemi gli auguri perché oggi domenica 17 agosto 2025, festeggio i miei primi 57 anni. Chi dici!? Praticamente un picciriddo! Per me è una data importantissima perché il 17 agosto sono nati anche i miei figli gemelli Andrea e Matteo. Infatti per noi oggi è il Salvaggio Day. Auguri a Papà!!

Tra l’altro ho controllato su Wikipedia e addirittura spunta la mia data di nascita con la scritta: comico, attore teatrale e personaggio televisivo italiano. Mizzica ma allora sono famoso! Ma non come il pilota Nelson Piquet, il paroliere Mogol, gli attori Sean Penn e soprattutto Robert De Niro, tutti nati il 17 agosto. Ma è anche una data religiosa importante per Catania e tutti i devoti di Sant’Agata perché è la festa estiva che commemora il ritorno delle reliquie della Santa da Costantinopoli.

Il diciassette è il mio numero fortunatissimo, anche se per la cabala corrisponde alla disgrazia. Dobbiamo sfatare un po’ di superstizione visto che proprio oggi è la Giornata internazionale del gatto nero, istituita il 17 agosto al fine di celebrare e sfatare i pregiudizi e le superstizioni legate ai gatti neri, che non solo non portano sfortuna, ma sono affettuosi e coccoloni come tutti gli altri gatti. Ricordo un mio zio, che se vedeva passare un gatto nero mentre guidava, era capace di lasciare la macchina in mezzo alla strada e scappare a piedi. Però state sempre attenti!