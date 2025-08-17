Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tanti auguri a un picciriddo di soli 57 anni. Chi dici!?

Te lo dice Sasà. Oggi è un giorno speciale, nonostante tra giugno ad agosto si soffra la sindrome del «Compleanno estivo»

Ebbene si, come ogni anno, arrivò il compleanno. Fatemi gli auguri perché oggi domenica 17 agosto 2025, festeggio i miei primi 57 anni. Chi dici!? Praticamente un picciriddo! Per me è una data importantissima perché il 17 agosto sono nati anche i miei figli gemelli Andrea e Matteo. Infatti per noi oggi è il Salvaggio Day. Auguri a Papà!!

Tra l’altro ho controllato su Wikipedia e addirittura spunta la mia data di nascita con la scritta: comico, attore teatrale e personaggio televisivo italiano. Mizzica ma allora sono famoso! Ma non come il pilota Nelson Piquet, il paroliere Mogol, gli attori Sean Penn e soprattutto Robert De Niro, tutti nati il 17 agosto. Ma è anche una data religiosa importante per Catania e tutti i devoti di Sant’Agata perché è la festa estiva che commemora il ritorno delle reliquie della Santa da Costantinopoli.

Il diciassette è il mio numero fortunatissimo, anche se per la cabala corrisponde alla disgrazia. Dobbiamo sfatare un po’ di superstizione visto che proprio oggi è la Giornata internazionale del gatto nero, istituita il 17 agosto al fine di celebrare e sfatare i pregiudizi e le superstizioni legate ai gatti neri, che non solo non portano sfortuna, ma sono affettuosi e coccoloni come tutti gli altri gatti. Ricordo un mio zio, che se vedeva passare un gatto nero mentre guidava, era capace di lasciare la macchina in mezzo alla strada e scappare a piedi. Però state sempre attenti!

