L’esempio di Giaccone e il valore di un’eredità

Ieri si è ricordato il medico legale Paolo Giaccone, ucciso per non aver voluto tradire i suoi ideali di correttezza professionale in favore dei criminali mafiosi. L’agosto palermitano è una Via Crucis della memoria. E settembre non sarà da meno.

A ben vedere, l’anno intero ci ricorda quante persone sono state uccise andando incontro alla morte senza piegarsi, a volte consapevolmente altre con quell’incoscienza che fa gli uomini nobilmente coraggiosi.

Professori universitari, magistrati, investigatori, imprenditori, preti, giornalisti, politici: una parte della classe dirigente palermitana, allora in netta minoranza, che nell’ultimo quarantennio ha capovolto la città, la Sicilia e il Paese, svolgendo ciascuno la loro professione con «fedeltà alla Repubblica», nonché «disciplina e onore» (art. 54 Cost.).

Tutti semi di dolore e di speranza che hanno germogliato: lo Stato e la mafia hanno smesso di coabitare e la vita dei criminali non si snoda più come un tempo tra agi e riconoscimenti sociali, bensì tra carcere, confische e «sommersioni».