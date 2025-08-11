I veri verdetti arriveranno presto, anche per il mercato

Ora che le luci si sono spente e gli amici (del City) se ne sono andati, bisogna pensare a quello che sarà. Ovvero alla prima partita vera della stagione che vedrà il Palermo impegnato sul campo della Cremonese in Coppa Italia. Inzaghi ha ancora una settimana per preparare la sfida, che sarà un crash test importante per questo nuovo Palermo.

Il colossal con il Manchester City ha lasciato buone sensazioni, ma non può essere preso come verità assoluta, perché si trattava di una festa e i Citizens all’inizio si sono presentati con una formazione un po’ sperimentale che è lontana parente di quella che giocherà all’esordio in Champions.

Il Palermo della prima mezzora, però, è piaciuto. Pressing altissimo, intensità, attenzione, voglia di lottare su ogni pallone. Armi che hanno messo in difficoltà il primo City schierato da Guardiola che poteva anche andare sotto nei primi minuti.

Ecco, Inzaghi e il Palermo devono ripartire proprio da lì, aggiungendo anche tutto il resto in termini di produzione offensiva.