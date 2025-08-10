A Ferragosto tutti in vacanza, ma attenti al ladrismo in giro

In questo periodo non si può stare mai rilassati. Bisogna convivere con il caldo, il traffico e soprattutto con i furti.

Mentre in estate tutti vanno in vacanza, i ladri no. Proprio il mitico Rosario Fiorello è stato vittima dell’ennesimo furto nella sua villa romana, con un bottino stimato in 300 mila euro. Come direbbe Rosario: «C’è del ladrismo in giro». Nessun segno d’effrazione e ladri professionisti che hanno usato guanti in lattice. Questo è il quarto furto e la polizia sospetta che forse ci sia una talpa. Già Mediaset sta pensando di cambiare il titolo del reality in «La talpa in casa Fiorello».

Attenzione perché i ladri sono sempre attivi soprattutto nel periodo delle festività e si prevede un Ferragosto da bollino rosso. Le stime indicano un furto in abitazione ogni tre minuti, pari a oltre 175.000 casi all’anno, soprattutto durante l’estate, quando i quartieri si svuotano per le vacanze. Sia le forze dell’ordine e molte regioni d’Italia hanno pubblicato dei consigli per tenere lontani i ladri dalle case.