A Ferragosto tutti in vacanza, ma attenti al ladrismo in giro

In questo periodo non si può stare mai rilassati. Bisogna convivere con il caldo, il traffico e soprattutto con i furti.
Mentre in estate tutti vanno in vacanza, i ladri no. Proprio il mitico Rosario Fiorello è stato vittima dell’ennesimo furto nella sua villa romana, con un bottino stimato in 300 mila euro. Come direbbe Rosario: «C’è del ladrismo in giro». Nessun segno d’effrazione e ladri professionisti che hanno usato guanti in lattice. Questo è il quarto furto e la polizia sospetta che forse ci sia una talpa. Già Mediaset sta pensando di cambiare il titolo del reality in «La talpa in casa Fiorello».
Attenzione perché i ladri sono sempre attivi soprattutto nel periodo delle festività e si prevede un Ferragosto da bollino rosso. Le stime indicano un furto in abitazione ogni tre minuti, pari a oltre 175.000 casi all’anno, soprattutto durante l’estate, quando i quartieri si svuotano per le vacanze. Sia le forze dell’ordine e molte regioni d’Italia hanno pubblicato dei consigli per tenere lontani i ladri dalle case.
Per prima cosa evitate di pubblicare tutto quello che fate. I nostri genitori ci hanno insegnato a non dire niente della nostra vita privata, adesso invece pubblicano di tutto: se sei all’ospedale, dove vai al mare, la sera dove fai l’aperitivo, dove vai in vacanza con tanto di localizzazione del luogo. I post li vedono gli amici ma anche i ladri, che una volta avevano i loro informatori adesso guardano Facebook.
L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia