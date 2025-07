Il giudizio etico non attende quello penale

Un’autodifesa, neanche troppo accorata, senza alcuna risposta nel merito dei fatti. Puntando sulla logica asettica dei numeri più che sulla sostanza degli argomenti. E delle accuse. Una difesa della sua portavoce - questa sì particolarmente accorata - che, confermando la scelta di parlare per cifre, finisce per giustificare un metodo non proprio ortodosso ma che avrebbe mutuato dagli anni di esperienza in Mediaset (dove immaginiamo non saranno felicissimi della cosa). E infine una chiamata in correità dell’intero Parlamento sull’affaire delle mance a benefici collegiali e delle prebende a fini elettorali. Che stride però con le lodi all’operosità (e giù con la mitragliata di numeri) della stessa assemblea che nel 2022, a soli 37 anni, fu chiamato a guidare, su diretta indicazione del suo mentore Ignazio La Russa (passato all’incasso dopo aver fortemente spinto su Forza Italia per lanciare la presidenza Schifani).