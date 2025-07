Il fantasma Munnizzaman, genio (del male) di Monreale

Il primo miracolo della Santuzza è che il sindaco dopo i fischi del Festino è andato dal ministro dell’Interno per cercare di migliorare la sicurezza della città. Ma quello di cui si preoccupano di più i palermitani in questo periodo è la munnizza!

Per far posto alla raccolta differenziata, in molte zone della città sono spariti i cassonetti ma non i sacchetti, che purtroppo dei cittadini «molto educati» continuano a buttare nel vialetto dove non c’è più il cassonetto! Ma non lo fanno apposta, è una questione di abitudine!

Sì, quella abitudine nel non rispettare le regole, e soprattutto nel non capire che nella città ci viviamo tutti, e che l’immondizia nelle strade non è un bel biglietto da visita per i turisti che adesso affollano la nostra bellissima Palermo.

L’altro giorno ho visto una turista che si faceva un selfie accanto a dei sacchetti di spazzatura. Mi sono avvicinato e le ho detto: «Non si preoccupi, questa la lasciamo apposta per i turisti, poi, dopo le foto, la togliamo!». Mi ha guardato scioccata e poi si è fatta una risata! Grazie all’ironia abbiamo sconfitto 13 dominazioni, figurati un turista con l’immondizia! E qui mi torna in mente il Fantasma di Monreale! Quel soggetto che, incurante dei cartelli e delle telecamere, si era messo un lenzuolo per continuare a buttare l’immondizia dove era abituato.