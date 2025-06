La mala burocrazia fra censure e connivenze

L'ultima sonora scudisciata era arrivata poco meno di un mese fa. Con l'implacabile stigma certificato dalla Cgia di Mestre in uno dei suoi rigorosi e inappuntabili report settimanali: se siete siciliani (o, peggio ancora, avete malauguratamente scelto la Sicilia per fare impresa) e non avete avuto la sfortuna di vivere e lavorare nel Severozapaden o nello Yuzhen Tsentralen – remote e dimenticabilissime regioni bulgare – allora non vi siete mai imbattuti in una burocrazia più frustrante e inefficiente di quella con cui siete costretti vostro malgrado ad avere a che fare ogni giorno al di qua dello Stretto. Una roba da perderci la pazienza, la salute, la voglia e... 4 miliardi circa di euro all'anno. Non c'è di peggio in giro per l'Europa, insomma. «Un fardello insopportabile che schiaccia soprattutto le microimprese, costrette a destreggiarsi tra moduli da compilare e file interminabili agli sportelli pubblici», ha sentenziato la Cgia. Che altro non è che l'associazione che eroga servizi alle imprese e si fa promotrice di battaglie sindacali a sostegno del lavoro autonomo e degli imprenditori. Insomma, sanno di quel che parlano.