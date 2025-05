L’esempio di Giovanni Falcone e la scure penalistica

Per noi palermitani, però, «l’eroe repubblicano», come lo ha definito lo storico Nino Blando qualche giorno fa su questo giornale, non è solo una «leggenda». È molto, molto di più. Lungi, infatti, dal collocarsi nel pantheon delle figure che vanno commemorate per «dovere d’ufficio», la sua storia ci interroga ancora oggi, ci chiede il conto di quel che abbiamo fatto dopo la sua morte, in tutti gli anni trascorsi da quel giorno terribile in cui il tritolo mafioso portò via la sua vita, quella di Francesca Morvillo e dei tre poliziotti della scorta. Sì, proprio così. Ci interroga e ci mette allo specchio. Le manifestazioni memoriali vanno bene, i convegni commemorativi pure e perfino i musei sono utili.

Il punto, però, è: a che punto siamo nella lotta alla mafia in Sicilia e a Palermo in particolare? Perché se vogliamo estrarre alcuni tratti della ricca personalità di Giovanni Falcone, emergono tre caratteri distintivi tra gli altri: la professionalità di giurista, la sobrietà nello stile, la fedeltà istituzionale nel metodo. Chiunque ambisca a operare sotto il patrocinio dell’esperienza storica di Falcone farebbe bene a non dimenticare come lavorava e «stava nel mondo» Giovanni Falcone. Sia chiaro: non perché aveva sempre ragione (la corsa a dargli comunque ragione ex post è inutilmente stucchevole e spesso ipocrita), bensì per rimanere coerenti con quello spirito innovatore che lo condusse a compiere scelte non proprio sintoniche con il main stream dell’epoca, soprattutto nel suo ambito professionale.

