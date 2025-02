Contro la mafia repressione e sviluppo economico sano

In seguito all'ultima retata che ha colpito 181 mafiosi provenienti da alcune zone della città di Palermo, sorge una domanda piuttosto imbarazzante. Se 181 sono i mafiosi di alcuni mandamenti, perlomeno altrettanti potrebbero essere quelli degli altri mandamenti; centinaia di persone sono già nelle carceri; ciascun mafioso fa capo a una famiglia; a loro volta, in rapporto con le famiglie mafiose, ci sono diverse reti di collaborazione (spacciatori di droga, esattori di pizzo, gestori delle agenzie di scommesse, acquirenti e venditori di armi on line e così via), organiche o contigue all’associazione. Ma qui la domanda: in questo scenario c’è qualcuno che non abbia contatti con la mafia nella città di Palermo? La domanda è legittima anche se potrebbe risultare offensiva nei confronti della maggior parte dei cittadini, se non proprio della quasi totalità di essi.

Superato l’iniziale senso di sgomento di fronte all’ampiezza del coinvolgimento mafioso, abbiamo la certezza che qualche battaglia è ancora in corso, ma non per questo la vittoria sulla mafia è compromessa! Proprio la suddetta retata ci fa comprendere che lo Stato è in grado di colpire la mafia; la magistratura e le forze dell’ordine sono stati capaci di dribblare le nuove metodologie dell’organizzazione malavitosa decriptandone messaggi e ricostruendo le nuove reti di collaborazione delinquenziale. Inoltre, accanto al generoso lavoro dei magistrati e delle forze dell’ordine, continua l’impegno portato avanti dalle scuole e dalle diverse associazioni antimafia. Parimenti vanno ricordati il No mafia Memorial col suo servizio permanente di informazione, le ricerche e le pubblicazioni sempre più numerose (scritti e riviste), che danno un quadro storico sempre più preciso e analisi pertinenti che illuminano il presente. E come dimenticare la testimonianza eroica di tante persone (magistrati, forze dell’ordine, preti, cittadini), che hanno offerto la loro vita per la comunità? Riconosciamo che negli ultimi anni il tema è stato ridimensionato e marginalizzato; ma, nonostante ciò, siamo certi che tutto il lavoro cui abbiamo accennato ha fatto crescere una coscienza civile diffusa e reattiva nei confronti del fenomeno mafioso.