Ripartono i lavori nei cantieri della Palermo-Agrigento e Palermo-Caltanissetta

"Torniamo a convocare in IV Commissione Anas, Cmc ed il Comitato delle imprese creditrici ma stavolta posso comunicare che, anche grazie al nostro impegno, a quello del governo Musumeci ed al lavoro di monitoraggio e controllo, giovedì riprenderanno i lavori sia sulla Palermo-Agrigento che sulla Agrigento-Caltanissetta". Così in una nota Giusi Savarino, presidente della IV Commissione legislativa dell’Ars. "Le società Affidatarie, infatti - aggiunge -, proseguiranno i lavori già iniziati, impegnandosi ad ultimare nel giro di 3 mesi sulla Caltanissetta-Agrigento i tratti in contrada Favarella e fino alla città nissena e sulla Palermo-Agrigento eliminare i semafori di Bolognetta, Vicari, e la deviazione a Villafrati, così da accelerare e snellire sensibilmente il traffico. I pagamenti alle società Affidatarie saranno effettuati e garantiti direttamente da Anas che sbloccherà i fondi già accantonati". "In finanziaria - prosegue Savarino - insieme al mio gruppo, #diventeràbellissima, è stato approvato un ordine del giorno volto ad impegnare Anas a garantire il pagamento del credito in favore delle aziende sub-appaltanti e dei fornitori, il Presidente Musumeci ha scritto di suo pugno al Ministro, questo impegno risoluto su più fronti ha portato a raggiungere il risultato odierno".

"Quando le volontà si uniscono è allora che si raggiungono i risultati", sottolinea il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che aggiunge: "Decisiva è stata la protesta che i sindaci ad Agrigento hanno voluto esprimere in un documento con cui si chiedevano soluzioni immediate. Ora vigileremo perchè siano rispettate le scadenze per il completamento delle opere. Agrigento, l’intera area centro meridionale della Sicilia attende da troppo tempo subendo un pesante isolamento. La ripresa delle attività sulle due strade significa far recuperare la serenità ai lavoratori ma anche dare una speranza ai tanti pendolari, alle imprese e a tutto il comparto turistico. Non saremo soddisfatti finchè non diremo addio a deviazioni e semafori e finchè le due strade non saranno ultimate".

