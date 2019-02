Nuovi disagi a Piano Battaglia, gli operatori: "Lavoriamo in una realtà disastrata"

Nuove intense nevicate e nuovi disagi per Piano Battaglia, la località sciistica delle Alte Madonie in provincia di Palermo. A pagare lo scotto più alto per i disagi nei collegamenti sono gli operatori della zona: "Ogni sforzo è vano se non si arriva a Piano Battaglia".

"Già una stagione compromessa - ammette Faletra del Rifugio Marini - da ritardi per i soliti disservizi. Insomma operiamo in una località disastrata, dove occorrerebbe la volontà di tutti, pubblico e privato, a trovare un indirizzo comune di programmazione per il bene di tutto il territorio".

