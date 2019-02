«Garage comunale a uso privato», a Palermo scoppia la bufera sul Polo tecnico

Il Polo tecnico del Comune di Palermo come una specie di pascolo abusivo? L'accusa di un esposto è proprio questa. Sarebbe un luogo dove anche nelle ore notturne si entra e si esce senza particolari controlli e senza troppe restrizioni.

C'è chi, addirittura, utilizzerebbe il garage come se fosse casa sua, a tutte le ore del giorno, specialmente quando allo stadio - che si trova a un tiro di schioppo - si svolgono le partite del Palermo.

Posteggiare l'auto - si sa - è complicato nelle serate di baraonda calcistica (ultimamente - a dire il vero - sempre più rare con le vicissitudini della squadra di casa). E allora cosa c'è di meglio dei posti auto comunali dove - in teoria - si può accedere solamente negli orari di ufficio? E allora vamos a tifar senza pensieri ché per la macchina non c'è problema.

Una segnalazione circostanziata e piena di dettagli scuote il Polo tecnico di via Ausonia e il Suap. Parla di presunti favoritismi e di corruzione riguardo alle pratiche dell'Edilizia privata: registra anomalie nella gestione dei turni di reperibilità dei tecnici chiamati ad effettuare i sopralluoghi. Racconta di mancato recupero di somme erogate dall'amministrazione per lavori urgenti in danno ai privati per proteggere la pubblica incolumità.

Un j'accuse preso in considerazione dai vertici di Palazzo delle Aquile.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE