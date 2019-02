Anche a Borgo Parrini si fa festa: tutto pronto per il Carnevale, tra maschere e balli

Fervono i preparativi per il Carnevale a Borgo Parrini, antica frazione nei pressi di Partinico. La festa avrà luogo il 3 marzo: si tratta del secondo grande evento dell'anno dopo il presepe natalizio.

“Ormai inserito – dice Gino Chimenti – grazie alla fama regionale raggiunta dal presepe, in diversi circuiti turistici che portano i visitatori alla scoperta delle casette rimaste intatte, così come erano agli inizi del diciannovesimo secolo, il Borgo si appresta, quindi, ad accogliere un’altra grande manifestazione che sembra cominciare ad avere eco nazionale. L’annunciato successo anche di questo evento è la dimostrazione che quando si lavora con tenacia e determinazione, quando si programma e si guarda aldià del proprio naso, i risultati arrivano. Ora starà agli abitanti dell’intero territorio del Golfo di Castellammare, ma a questo punto, anche ai tanti turisti che trascorreranno il Carnevale in Sicilia, accogliere l’invito a trascorrere un pomeriggio e una serata in allegria nel Borgo più bello del circondario”.

Hanno aderito all'evento l’Associazione Le Torri, la Coop. Nido d’Argento, la Chiesa Maria SS del Rosario Borgo Parrini, Partinico e – news, Partinico Live e Avis. Balli, artisti di strada, mangia fuoco, bolle di sapone in piazza, sculture di palloncini, coriandoli e maschere: questo e tanto altro servirà ad incorniciare una delle giornate più belle di uno dei borghi siciliani.

