L'inglese stuprata a Palermo, condannato l'uomo accusato di averla violentata

Dieci anni e mezzo e 70 mila euro di risarcimento: è la condanna inflitta a Martino Biuso, il piccolo pregiudicato, ex Pip, accusato di aver picchiato e stuprato, la notte del 13 maggio 2017, I.C.H., l'insegnante inglese di 27 anni.

La donna, dopo quella esperienza, è tornata in Inghilterra e non è voluta più tornare in Sicilia, non ha assistito a nessuna udienza del processo, con il suo legale ha dialogato solo tramite email. L'inglese, così come riporta Leopoldo Gargano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, a Palermo è rimasta per quasi sei mesi, insegnava inglese in una scuola di Altofonte.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE