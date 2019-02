Tentano di svaligiare un appartamento ma vengono scoperti: due arresti a Palermo

Tentano di rubare in un appartamento in via Perpignano a Palermo. La polizia riesce a bloccarli, arrestarli e a riconsegnare la refurtiva al proprietario. Si tratta di Daniele Barone, di 31 anni, e Salvatore La Barbera, di 20 anni, entrambi della Zisa.

Nella tarda serata di mercoledì intorno alle 22 è alla linea 113 è stato segnalato un possibile furto al piano terra di un appartamento di via Perpignano. Il cittadino ha anche precisato di vedere un giovane aggirarsi fuori dall'appartamento probabilmente per fare da palo.

Una pattuglia di falchi della squadra mobile è arrivata sul posto e ha visto il giovane segnalato, riconoscendolo come l'autore di un altro furto in appartamento.

Nel frattempo, mentre un poliziotto si fingeva il "palo" per non insospettire il ladro all'interno della casa ed evitandone così la fuga, un altro agente è entrato nell'appartamento e ha bloccato il secondo malvivente prima che fuggisse.

L’intera refurtiva è stata poi recuperata dagli agenti e riconsegnata al proprietario.

