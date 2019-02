Tennis, Cecchinato sorpassa Fognini e diventa il numero 1 degli italiani

Il palermitano Marco Cecchinato è il nuovo numero uno degli italiani nella classifica ATP. Poco conta, quindi, l'eliminazione al primo turno nel torneo di Rio de Janeiro, perché a fare la differenza è stato il ko di Fabio Fognini nel torneo brasiliano contro Felix Auger-Aliassime. L'ufficialità del sorpasso avverrà solo lunedì.

Per Cecchinato, 16esimo nel ranking, c'è anche la soddisfazione di essere il primo siciliano a salire nell'Olimpo del tennis italiano. Il ko contro Aljaz Bedene, in fin dei conti, fa poco male visto anche il brillante e trionfale torneo di Buenos Aires portato a casa. Per Ceck è proprio un "magic moment".

