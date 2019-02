Rifiuti a Palermo, da oggi nel centro raccolta di Brancaccio anche toner e cartucce

Il Centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti apre le porte ai cittadini per smaltire anche i toner e le cartucce utilizzati in ambito domestico.

La scorsa settimana è stata firmata presso la sede della Rap di piazzetta Cairoli, una convenzione gratuita con la U.Gri s.n.c. di Carini, che si occuperà di smaltire o recuperare questa tipologia di rifiuti.

Nel centro di viale dei Picciotti sono stati posizionati a cura della ditta appositi contenitori che saranno di volta in volta svuotati.

“La piena fruizione del CCR certificata fino a stamattina da una notevole presenza di cittadini residenti nel quartiere e non, ci dà la conferma che il sistema dei centri comunali di raccolta avviabili per la città di Palermo in un numero congruo di circa 20 centri e non meno, conferma che stravolgere il servizio con l’ausilio di questi strumenti può determinare la svolta nella pulizia della città, nel coinvolgimento dei cittadini e nel fare bene la raccolta differenziata”, dichiara l’amministratore unico di Rap Giuseppe Norata.

“Oggi - aggiunge Norata- abbiamo il primo dato: 80 kg di cartucce e toner sono stati smaltiti correttamente, toner che prima veniva probabilmente buttato nei contenitori dell’indifferenziato per andare a finire a Bellolampo con grave nocumento per l’ambiente”.

Soddisfazione per l’accordo esprime Bernardo Urso, legale rappresentante della U.GRI s.n.c.: “Questa convenzione nasce per dare alla collettività un ulteriore strumento al fine di non buttare su strada questa tipologia di rifiuti. L’azienda che quest’anno compie 35 anni di attività ha sempre portato avanti iniziative che avessero come obiettivo il rispetto dell’ambiente. In cantiere per quest’anno un progetto di bonifica gratuito di un sito destinato ai più piccoli e diverse attività di beneficenza che comunque hanno come filo conduttore il corretto smaltimento dei rifiuti speciali, il rispetto dell’ambiente e della propria città”.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ringraziato la RAP per il potenziamento ulteriore del Ccr di Brancaccio ed ha sottolineato come a giorni sarà emanata l'ordinanza per quello di Piazzetta della Pace a Borgo Vecchio "a servizio di un'area importante della città e in vista degli ulteriori centri da realizzare in tutte le circoscrizioni".

