Offendono le forze dell'ordine su Facebook, denunciati due giovani palermitani

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani palermitani, rispettivamente di 33 e 22 anni, accusati di vilipendio aggravato nei confronti delle istituzioni e forze armate per avere postato su Facebook con i loro profili immagini ''offensive ed inneggianti alla violenza nei confronti delle Forze dell'Ordine'', e scritte ingiuriose come "gli unici stranieri gli sbirri nei quartieri, fuck the police".

I fatti, risalgono agli ultimi mesi del 2016, sono stati accertati dagli agenti del commissariato di Cefalù dopo un monitoraggio della rete dal quale era emerso che sul profilo "social" di una ragazza era stato condiviso un "post" che inneggiava ad atti di violenza contro gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

