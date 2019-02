Incidente a Mondello, minicar contro le auto parcheggiate: ferita una 18enne

Incidente in via Regina Elena, all'altezza dello stabilimento balneare del Charleston di Mondello a Palermo.

Una diciottenne, intorno alle 6,30 di questa mattina, ha perso il controllo della sua minicar terminando la corsa su alcune auto parcheggiate, danneggiandole. La giovane per il violento urto è rimasta ferita. Un'ambulanza del 118 l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale villa Sofia.

Ristretta la carreggiata con rallentamenti in tutta la zona. Intanto gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente e per constatare i danni causati alle auto danneggiate in sosta.

