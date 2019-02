A Palermo un pranzo solidale per i bambini di Ubuntu

Palermo città dell’integrazione, un pranzo per i bambini di Ubuntu. Si terrà il 16 febbraio all’interno del ristorante Amecasa di via Simone Corleo, un pranzo con 25 piccoli ospiti, bambini migranti e non, ospitati dal centro internazionale delle cultureUbuntu.

Un pranzo, tanti giochi e un pomeriggio insieme, protagonisti di una festa piena di momenti ludici. Ad organizzare l’iniziativa, insieme al ristorante Amecasa, Gigi Giordano, volontario da sempre impegnato nelle iniziative di solidarietà e l’associazione “People Help the People”.

© Riproduzione riservata