Palermo, residenti lanciano allarme fuga di gas ma era puzza di fognatura

Paura questa mattina in via Generale Bergonzoli, una traversa di corso Calatafimi, a Palermo. Questa mattina i residenti di un condominio hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale per segnalare una fuga di gas da un appartamento. Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno effettuato un controllo e il cattivo odore proveniva dagli scarichi fognari.

Nuova chiamata alle 10, 30 alla sala operativa dei vigili del fuoco per un cornicione pericolante in via Luigi Di Maggio nel quartiere Noce. Una squadra è arrivata sul posto ha effettuato il sopralluogo e ha messo in sicurezza la parte interessata dal pericolo di crollo di calcinacci.

© Riproduzione riservata