Palermo, 11 patenti ritirate e 2 mezzi sequestrati venerdì sera

Sono 11 le patenti di guida ritirate agli automobilisti palermitani durante i controlli predisposti dai carabinieri nella serata di venerdì.

I militari della Stazione Palermo Crispi hanno effettuato un servizio, che durerà per l’intero fine settimana, fermando diverse autovetture e motocicli.

Tanti conducenti sono stati sottoposti all’etilometro e di questi 5, di età compresa fra i 25 ed 30 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Sono stati sanzionati amministrativamente altre 6 persone sempre per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida con tasso alcolemico compreso fra e a 0,51 g/l e 08,g/l.

Infine, un 30enne, alla guida di un motociclo, è stato sanzionato perchè sprovvisto della patente di guida.

Il bilancio è stato di 11 patenti ritirate e due mezzi sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.

