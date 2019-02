Follieri va di fretta: vuole acquistare il Palermo entro un paio di giorni

Una riunione intensa e che va avanti già da diverse ore. Raffaello Follieri accelera e vuole acquistare il Palermo entro breve tempo, magari entro un paio di giorni. Follieri ha incontrato a Milano alcuni delegati della proprietà rosanero e sta cercando di arrivare ad un accordo per acquisire il club e poi avere il tempo di pagare stipendi e fornitori. Insomma una full-immersion rosanero per tentare di salvare un club che naviga in bruttissime acque.

Lo sprint quindi di Follieri è concreto, il finanziere italo-americano crede al progetto e avrebbe già un programma per colmare i tanti buchi e rilanciare quindi il Palermo.

Insomma idee importanti ma prima Follieri deve chiudere la trattativa e già nelle prossime ore dovrebbero esserci novità importanti.

Ieri la visita in città e l’incontro con gli avvocati, oggi invece la riunione a Milano con la proprietà rosanero, tra cui probabilmente anche Emanuele Facile che ha comunque già incontrato Follieri nei giorni scorsi. Si cerca di arrivare ad un’intesa, sono ore decisive per il futuro del Palermo Calcio.

