Palermo, anziana morta in casa a Cruillas: intossicata dalla stufa a gas, ma è giallo

È giallo sulla morte di una donna di 85 anni, Giuseppa Cozzo, trovata deceduta nella sua casa in via Trabucco all'altezza del civico 82 nel quartiere Cruillas di Palermo. Questa mattina è arrivata la segnalazione al 113 di una fuga di gas, sul posto si sono portate diverse volanti della polizia, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Per sicurezza la strada è stata chiusa al traffico. Molte persone sono scese in strada. Dentro l'appartamento al secondo piano dello stabile sono entrati i vigili del fuoco che hanno trovato la donna riversa per terra. I medici del 118 ne hanno constatato la morte. Sul posto è intervenuto il medico legale.

La donna è probabilmente morta per una intossicazione da monossido di carbonio. La polizia di stato sta indagando sulle possibili cause del decesso, non è escluso che si possa trattare di un suicidio.

