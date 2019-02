Palermo, servono 100 nuovi autisti dell'Amat. Cimino: "Bandiremo un concorso"

Servono cento nuovi autisti Amat. Nel 2019 verrà bandito un concorso poichè molti autisti raggiungeranno l'età pensionabile. Ad annunciarlo l'amministratore delegato Michele Cimino in occasione dell'incontro a Palazzo delle Aquile per l'accordo Ama - Comune di Palermo per la promozione del turismo con bike e car sharing.

"Quest’anno sarà necessario anche assumere 100 nuovi autisti. L’ultimo concorso concorso risale agli anni Novanta. Oggi ci sono 1500 assunti di cui 621 sono autisti, ma molti sono anziani e devono andare in pensione. Per noi il blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione è stato superato da un accordo tra l'amministrazione comunale e i sindacati di categoria".

