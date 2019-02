Nuovo caso all'Ast, 40 assunzioni ma i nomi sono stati segnalati dai dirigenti dell'azienda

Scoppia una nuova grana all'Ast. L’Azienda siciliana trasporti, che è in crisi economica, ha assunto 40 autisti e le selezioni sono state affidate all’agenzia Wintime proprio perché in questo momento l'Ast non può bandire concorsi.

Ma, come scrive Giaconto Pipitone su un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, i 40 nominativi sarebbero stati segnalati dagli stessi dirigenti dell’azienda.

Alcuni disoccupati che avrebbero voluto concorrere alle assunzioni hanno quindi presentato un esposto.

Nell’esposto inviato alla Procura di Palermo, ai Carabinieri della stazione Resuttana Colli e al comando regionale della Guardia di Finanza il gruppo di giovani escluso dalle selezioni rivela che "l’azienda ha proceduto per chiamata diretta selezionando amici, parenti e compari".

