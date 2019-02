A Palermo l'ambasciatrice del Regno Unito: visita la redazione del Giornale di Sicilia

Tre giorni intensissimi in Sicilia – ma sotto un cielo very british – per l’ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris. Accompagnata dall’addetto politico, Gerardo Kaiser, ha fatto tappa ieri a Catania, dove ha incontrato il presidente della Corte d’Appello Giuseppe Meliadò, il procuratore generale, Roberto Saieva, il presidente del Tribunale Francesco Mannino, il procuratore capo Carmelo Zuccaro, il procuratore della Repubblica Carlo Caponcello.

A Palermo, invece, si è soffermata con i rappresentanti della chiesa d’Inghilterra e, in municipio, con oltre sessanta concittadini britannici residenti a Palermo. “Viaggio molto – ha spiegato la Morris - perché è importante, soprattutto in questo momento, avere dei rapporti con i territori che ospitano molti miei connazionali. Vogliamo rassicurarli: in qualsiasi modo si concluda la vicenda Brexit, loro saranno sempre tutelati. E’ un impegno del governo britannico. E lo stesso avverrà con i cittadini italiani nel Regno Unito”.

Nella serata di ieri, a Villa Niscemi, il colloquio con il sindaco Leoluca Orlando per discutere di collaborazioni bilaterali e per organizzare per la Festa della Regina, un ricevimento che si terrà il 30 maggio in città, prima di cinque tappe in tutta Italia. Oggi, dopo aver fatto visita alla sede del Giornale di Sicilia, accolta dal vicedirettore responsabile Marco Romano e da Giada Ardizzone in rappresentanza degli editori, l’ambasciatrice ha partecipato a un incontro con il presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, seguito da un altro meeting con il presidente e il vicepresidente di Sicindustria, Alessandro Albanese e Nino Salerno e con un gruppo di rappresentanti. Subito dopo il ritorno a Catania dove con il sindaco Salvo Pogliese, vedrà la processione di Sant’Agata. Domani il rientro a Villa Wolkonsky, sede dall’Ambasciata britannica a Roma. Sul Giornale di Sicilia domani in edicola, una lunga intervista all’ambasciatrice – dalla Brexit ai rapporti fra Gran Bretagna e Sicilia - firmata da Antonella Filippi.

© Riproduzione riservata